Москва, 11 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к масштабной приватизации, на которую не решались прежние президенты, и для этого концентрирует власть в своих руках. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

«Прежние президенты не решались на столь масштабный дерибан страны. При Петре Порошенко каждый год принимались планы по приватизации, и в конце каждого года подводились итоги об их выполнении меньше чем на долю одного процента. И такую нерешительность было нетрудно понять, слишком опасная затевалась игра. А у Зеленского, кажется, чувство опасности вообще притуплено. Но мы видим, что пока что у него получается», — заявил политолог.

«Другой вопрос, что, возможно, всё, что он может, это сконцентрировать власть, а вот насколько он сможет ею распорядиться — ещё вопрос. Опыта в этой сфере нет не только у него, но и у всей его команды. Собственно, поэтому они и не столь осторожны. Может быть, всё закончится войной всех против всех, а значит, тяжелейшим кризисом всей государственности», — заключил эксперт.