Челябинск, 11 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Челябинской области восемь граждан отданы под суд за нападения на предпринимателей. Преступная деятельность велась в 2006—2020 годах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Одному из соучастников вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Также в зависимости от роли членов группы их обвиняют в вымогательстве, разбое, хулиганстве и т.д. Все они были ранее неоднократно судимы. За 10 лет они совершили более десяти преступлений.

Деятельность группировки пресекли в мае 2020 года. Размер ущерба бизнесменам составил около двух миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.