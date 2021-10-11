Брянск, 11 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Крупную партию сильнодействующего наркотика изъяли полицейские у двух граждан ближнего зарубежья в Брянске. Иностранцы везли с собой боле 450 подготовленных к сбыту свёртков, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального УМВД.

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Полицейские в ходе отработки оперативной информации остановили автомобиль с подозреваемыми, которые ехали из Москвы. Иностранцы 24 и 28 лет заметно нервничали, речь их была бессвязной. В автомобиле в тайнике были спрятаны два полимерных пакета, в которых в общей сложности находилось 435 подготовленных к сбыту свёртков с наркотиком общей массой 750 граммов. В телефонах подозреваемых сотрудники полиции обнаружили фотографии местностей, на которых злоумышленники оставили закладки с запрещённым веществом.

Возбуждено уголовное дело, до суда мужчины будут находиться под стражей. Кроме того, в отношении них составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ без назначения врача.