Вашингтон, 11 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Китай обошел США в вопросе развития искусственного интеллекта и продвигается к глобальному доминированию благодаря своим технологическим преимуществам, сообщил в интервью газете Financial Times бывший руководитель программного обеспечения Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

Китай, вторая экономика мира, скорее всего будет доминировать во многих ключевых сферах развивающихся технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта, синтетической биологии и генетики в следующем десятилетии, согласно оценкам западной разведки.

Николя Шайан, бывший главный специалист Пентагона по программному обеспечению, ушедший в отставку в знак протеста против медленных темпов технологических преобразований в вооруженных силах США, сказал, что неспособность реагировать на происходящее ставит Соединенные Штаты под угрозу.

«Через 15−20 лет у нас не будет никаких шансов противостоять Китаю. Сейчас это уже решенный вопрос; на мой взгляд, все уже кончено. Потребуется ли для этого война или нет — это уже анекдотично», — сказал он в интервью газете.

Как сообщало ИА REGNUM, анализ системы государственной поддержки развития технологий искусственного интеллекта и наличие огромного внутреннего рынка их потребления приводит к выводу об оправданности претензий Китая на достижение лидерства в этой стратегической отрасли мировой экономики уже в ближайшие годы.