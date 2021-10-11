Москва, 11 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор российской экономики за январь-сентябрь 2021 года составили $15,3 млрд, увеличившись на $11,4 млрд, или в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 11 октября Банк России.

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Согласно данным регулятора, в III квартале текушего года показатель составил $4,8 млрд, во II квартале — $6,7 млрд, в I квартале — $3,4 млрд.

Сообщается также, что прямые инвестиции небанковского сектора России в зарубежные компании за январь-сентябрь увеличились на $26,6 млрд против роста на $2,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель увеличился в 11,6 раза.