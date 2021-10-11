Москва, 11 октября 2021, 17:43 — REGNUM Русские уезжают из Латвии в основном в Германию, где выполняют роль квалифицированных работников и менеджеров низшего и среднего звена. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«В Россию русские уезжали до 2000 г. Это были практически беженцы. Потом ехали в Ирландию и Великобританию. Там создали привлекательные условия, помогали с обзаведением жилья, правда в маленьких городках и на селе», — заявил эксперт.
«В Скандинавию русские сейчас ездят на вахтенную работу — на три-четыре месяца, скажем, на путину» — пояснил Гапоненко.
«Сейчас много русских уезжает в Германию. Заработки на 50% выше, чем в Латвии, при этом полный социальный пакет, включая жилье. Обычно наши эмигранты выполняют квалифицированную физическую работу, а молодежь, знающая язык — менеджеры низшего и среднего звена. Они, по советской традиции, хорошо мотивированы, в отличии от арабов или негров», — заключил политолог.
Напомним, что власти Латвии дискриминируют русскую часть населения, лишив значительную часть людей права на гражданство, на образование на русском языке и отвергнув положения Европейской конвенции по правам человека.