Москва, 11 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Русские уезжают из Латвии в основном в Германию, где выполняют роль квалифицированных работников и менеджеров низшего и среднего звена. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Латвия на карте

«В Россию русские уезжали до 2000 г. Это были практически беженцы. Потом ехали в Ирландию и Великобританию. Там создали привлекательные условия, помогали с обзаведением жилья, правда в маленьких городках и на селе», — заявил эксперт.

«В Скандинавию русские сейчас ездят на вахтенную работу — на три-четыре месяца, скажем, на путину» — пояснил Гапоненко.

«Сейчас много русских уезжает в Германию. Заработки на 50% выше, чем в Латвии, при этом полный социальный пакет, включая жилье. Обычно наши эмигранты выполняют квалифицированную физическую работу, а молодежь, знающая язык — менеджеры низшего и среднего звена. Они, по советской традиции, хорошо мотивированы, в отличии от арабов или негров», — заключил политолог.

Напомним, что власти Латвии дискриминируют русскую часть населения, лишив значительную часть людей права на гражданство, на образование на русском языке и отвергнув положения Европейской конвенции по правам человека.