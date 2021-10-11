Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Большой драматический театр (БДТ) им. Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге откроется для зрителей 11 ноября 2021 года показом спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе театра.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

Напомним, в период с января 2020 года по декабрь 2021 года в Большом драматическом театре проводились работы по гидроизоляции подвала, а с апреля 2021 года историческое здание на Фонтанке, 65, было закрыто для проведения гидроизоляционных работ в трюме Основной сцены.

По словам директора БДТ Татьяны Архиповой, ситуация для исторического здания была критической и грозила серьезными последствиями. На территории театра посменно и практически круглосуточно работало около 800 человек.

До декабря подрядчик проведет более точную балансировку всех систем здания с учетом работы театра в реальном режиме.