Москва, 11 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Сравнение результатов современных наблюдений в скважинах с литературными и архивными данными показывает устойчивый тренд повышения температуры многолетней мерзлоты на большинстве точек наблюдения в течение последних 20 — 30 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгидромета на запрос информационного агентства о состоянии вечной мерзлоты, занимающей в России около 60% территории. «Температура многолетней мерзлоты на глубине нулевых годовых амплитуд повысилась на 0,5—2°С, возрастает мощность слоя сезонного оттаивания», — отметили в Росгидромете.

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В России, где вечная мерзлота распространена на площади более 11 млн квадратных километров, её мониторинга требуют государственные планы по освоению ресурсов арктической зоны РФ и обеспечение их экологической безопасности.

«Вопросы деградации вечной мерзлоты под городами и стратегическими коммуникациями находятся за рамками основных функций Росгидромета», — уточнили в пресс-службе.

По информации Росгидромета, им разработан проект создания государственной системы мониторинга вечной мерзлоты в Российской Федерации на базе его наблюдательной сети. Проект включает создание сети из 140 пунктов мониторинга на базе существующих станций и обсерваторий Росгидромета, организацию сбора, накопления, обработки и анализа данных с пунктов наблюдений, передачу информации потребителям — органам государственной власти и заинтересованным организациям.