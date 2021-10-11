Москва, 11 октября 2021, 17:45 — REGNUM Посол России не скрывал, что помогать русским он не будет, но к его шефам у русских Латвии претензий больше, чем к нему самому. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«Последний российский посол Лукьянов пересиживал свое назначение. Не скрывал, что Россия помогать русским не будет. Сам никогда к властям Латвии не обращался с протестами. В ответ на закрытие русских школ предложил всем русским переезжать в Россию и там продолжать образование», — заявил политолог.
«При нем не протестовали против сноса памятник советским солдатам. С соотечественниками общался, не был недоступным. Показалось, что реализовывал линию МИДа — «Прибалтика черная дыра, которая Москву не интересует», — пояснил Гапоненко.
«Я это относил к указанию не дразнить «балтийских тигров», пока не достроят «Северный поток». Пересидел — пошел на повышение — стал послом в Белоруссии. Так что я бы выдвигал претензии не послу, а российскому министерству иностранных дел, к российскому руководству в целом, которые не дают оценку происходящему в Прибалтике, как установлению фашистского режима и преследование русского населения», — заявил эксперт.
«Мои попытки поставить точки над i в оценке происходящего раздражают местные власти, но проходят мимо ушей российских властей», — заключил Гапоненко .
Напомним, что власти Латвии подвергают русских дискриминации, лишив русскую часть жителей права на гражданство и права на образование на русском языке .