Москва, 11 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Посол России не скрывал, что помогать русским он не будет, но к его шефам у русских Латвии претензий больше, чем к нему самому. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Izborsk-club.ru Александр Гапоненко

«Последний российский посол Лукьянов пересиживал свое назначение. Не скрывал, что Россия помогать русским не будет. Сам никогда к властям Латвии не обращался с протестами. В ответ на закрытие русских школ предложил всем русским переезжать в Россию и там продолжать образование», — заявил политолог.

«При нем не протестовали против сноса памятник советским солдатам. С соотечественниками общался, не был недоступным. Показалось, что реализовывал линию МИДа — «Прибалтика черная дыра, которая Москву не интересует», — пояснил Гапоненко.

«Я это относил к указанию не дразнить «балтийских тигров», пока не достроят «Северный поток». Пересидел — пошел на повышение — стал послом в Белоруссии. Так что я бы выдвигал претензии не послу, а российскому министерству иностранных дел, к российскому руководству в целом, которые не дают оценку происходящему в Прибалтике, как установлению фашистского режима и преследование русского населения», — заявил эксперт.

«Мои попытки поставить точки над i в оценке происходящего раздражают местные власти, но проходят мимо ушей российских властей», — заключил Гапоненко .

Напомним, что власти Латвии подвергают русских дискриминации, лишив русскую часть жителей права на гражданство и права на образование на русском языке .