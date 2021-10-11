Минск, 11 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Прокуратура Гомельского по результатам надзорных мероприятий возбудила уголовное дело по фактам хищения в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями и их превышения. Следком возбудил уголовное дело в отношении директора школы, который фиктивно трудоустраивал работников и, «завладев банковскими картами, распоряжался полученными средствами по своему усмотрению». Общий размер ущерба, причинённого им и его подельниками из бухгалтерии, превысил 100 тыс белорусских рублей (около $40 тыс в эквиваленте).

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«Согласно материалам дела обвиняемый Д. — директор школы — с целью завладения деньгами с марта 2013 года по сентябрь 2020 года организовал фиктивное трудоустройство граждан на рабочие должности, — сообщила генпрокуратура. — За указанный период Д. издал заведомо ложные документы о трудоустройстве четырех лиц и приказы о их премировании, оказании им материальной помощи. Подготовил табели учета рабочего времени, в которые вносил заведомо ложные сведения, в том числе о нахождении последних на рабочем месте и выполнении ими трудовых обязанностей. В свою очередь, сотрудники бухгалтерии оформили на «работников» карт-счета, на которые в качестве заработной платы и иных выплат зачислялись деньги».

В итоге директор школы похитил свыше 67 тыс бел.руб. К сумме ущерба добавили ещё 34 тыс бел.руб. на «иные выплаты. Было установлено, что из начисленных фиктивным работникам сумм необоснованно производились удержания подоходного налога, обязательных отчислений в «Фонд социальной защиты населения» и даже профсоюзных взносов в государственную «Федерацию профсоюзов Белоруссии».

«В ходе предварительного расследования установлено, что трудоустроенные граждане свои обязанности не исполняли», — подчеркнули в генпрокуратуре Белоруссии.