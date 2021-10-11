Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Закон о виноградарстве и виноделии уже принёс определённые результаты. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Jeff Kubina Вино

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«Вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который, в частности, запрещает российским производителям вина использовать импортные виноматериалы», — заявил Патрушев.

«За прошедшее время доля такого сырья радикально снизилась. Безусловно, это мощный стимул для отечественной селекции в данной сфере», — указал он.

Новые направления в Федеральной научно-технической программе позволят создать конкурентоспособные сорта винограда и усовершенствовать технологии получения посадочного материала, указал он.