Москва, 11 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Русские уезжают из Латвии в страны Западной Европы из-за больших зарплат, но испытывают трудности с получением российского гражданства. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

(сс) Mettmann ЦБ Латвии

«Русские едут в Европу потому, что там большие заработки. В России таджики, узбеки сбивают зарплату, соглашаются работать в нечеловеческих бытовых условиях. Выгоду от этого имеют в России частные предприниматели. Наши не хотят быть на положении гастарбайтеров третьего сорта», — заявил эксперт.

«Сейчас, после закрытия русских школ, наметилась тенденция переезда в Россию. Однако российское гражданство беспроблемно могут получить только «неграждане». Это можно понять, но половина русских Латвии уже имеет латвийское гражданство. Им отказывают в предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке», — пояснил Гапоненко.

«Пара русских предпринимателей обращалась ко мне: «Помоги обойти эту инструкцию». В посольстве сказали — пишите в МИД, Минэкономики. Если эксклюзивный специалист — разрешат в порядке исключения. Считаю, что это вредительство. В России депопуляция, а чиновники губки бантиком складывают — «Не хотим»! При этом договариваются о чартерных поездах с узбеками», — заявил Гапоненко. Напомним, что власти Латвии подтвердили курс на уничтожение русского языка в сфере образования.