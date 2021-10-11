Минск, , 17:13 — REGNUM Суд Октябрьского района города Гродно (Западная Белоруссия) постановил обвинительный приговор в отношении 47-летнего местного жителя С., который «в сентябре-октябре 2020 года обвиняемый, работая водителем ОАО «Автобусный парк г. Гродно», нанес красящим веществом черного цвета на остановочных пунктах циничные надписи, в том числе содержавшие оскорбления президента Республики Беларусь». Об этом 11 октября проинформировала генпрокуратура республики.

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Гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.341 и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса республики. Водитель будет отбывать наказание в виде 1,6 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

«Свою вину в ходе судебного следствия С. признал и раскаялся, — сказано в официальном сообщении. — Причиненный имущественный вред ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 660 рублей С. возместил в полном объеме».

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