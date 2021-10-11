Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. К 2025 году в России создадут 29 новых сортов и гибридов. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Трактор. Сельское хозяйство

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«Развитии селекции и семеноводства масличных культур — по этому направлению за последние 5 лет российский АПК практически удвоил показатели производства, однако объёмы во многом обеспечены семенами зарубежной селекции», — заявил Патрушев.

«Поэтому предусмотрительно создание 29 новых сортов и гибридов, чтобы к 2025 году увеличить долю высеянных семян отечественной селекции: подсолнечника — на 12%, сои — на 37%, рапса — на 17%, и на 41% масличного льна», — указал он.