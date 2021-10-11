Таллин, 11 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Местные выборы в Эстонии только начались (11 октября — 17 октября), но рядовой избиратель уже разочарован. Об этом известный публицист русской Эстонии, издатель портала tribuna. ee Родион Денисов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Дожили! Предвыборная кампания оставила не самое приятное впечатление. Оригинальных идей очень мало. Скорее, партии решили загипнотизировать избирателей огромным количеством гигантских плакатов жуткого дизайна», — так описал он свои эмоции.

Больше всего его расстроило, как кандидаты в местные органы власти пытались показать себя на плакатах: «Фотошоп форева! Некоторые кандидаты вытащили для плакатов свои фото минимум десятилетней давности».

Денисов возмущен текстами большинства политических плакатов: «Кто-то пытался шутить на грани (хотя скорее уже за гранью) глупости. Но больше всего умиляли общие растяжки — три брата-акробата, из которых одна или две дочери! И все они голосуют за мэра! Правда один кандидат оказался ещё прикольнее и написал на своем плакате: «Голосуйте за бывшего мэра!».

Денисов также сообщил, что до сих пор, как избиратель, не знает, за кого будет голосовать.

«Народ все допытывается, пойду ли я в этот раз голосовать и за кого? Знаете, я подумаю ещё. Время есть. Может и проголосую», — написал он, отметив, что ни одна из партий не вызывает у него абсолютной симпатии. Зато он точно знает, за кого голосовать не станет: «Точно не за уютно устроившихся во власти и поплевывающих на избирателей сверху центристов (Центристская партия — ИА REGNUM), долбанутых на идее ликвидации русского образования Eesti 200 и Isamaa, а также продолжающих страдать забронзовелостью в тяжелой стадии Excel реформистов (правящая Реформистская партия — ИА REGNUM)».

За партию «Зеленые Эстонии» публицист не станет голосовать, пока те не оплатят его резко возросшие счета за электричество из-за принудительных экспериментов с «зеленой энергией». А за «партию протеста» EKRE Родион Денисов не отдаст голос, так как они являются заведомо непроходными на местных выборах в Таллине, где публицист живет.

«А может и вообще голосовать не буду. Подумаю», — подытожил свои размышления издатель портала tribuna. ee Родион Денисов.

С 11 по 17 октября 2021 года в Эстонии проходят местные выборы, сообщила Республиканская избирательная комиссия. Основной день выборов назначен на воскресенье, 17 октября, когда можно будет голосовать с 9:00 до 20:00 по таллинскому времени (совпадает с московским). Предыдущие выборы состоялись в 2017 году.