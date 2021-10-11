Челябинск, 11 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Челябинской области 29-летний гражданин осуждён за реабилитацию нацизма. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

По данным следствия, в мае на сайте «Бессмертный полк онлайн» он попытался разместить фотографию Гитлера, указав, что лицо на фотографии является Гитенко Андреем Александровичем. Модератор сайта обнаружил эту заявку и заблокировал.

Суд назначил гражданину штраф в размере 60 тыс. рублей. Отметим, по части 1 статья 354.1. («Реабилитация нацизма») ему грозило наказание до трёх лет заключения.