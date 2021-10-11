Иран, 11 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Почти полсотни человек пострадали и 11 — погибли в результате ДТП на трассе в Иране, сообщает 11 октября IRNA.

Место ДТП

В дорожной аварии, которая произошла между населёнными пунктами Хаш и Сараван (провинция Систан и Белуджистан), столкнулись две машины. Обе перевернулись, причём пострадали 49 человек.

В обоих транспортных средствах находились нелегальные мигранты, следовавшие в центр страны. Агентство не указало, откуда прибыли мигранты.