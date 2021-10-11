Таллин, 11 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Правительство Эстонии упорно продолжает не замечать очевидного всем жителям республики — резкого подорожания стоимости жизни и цен на все. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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По мнению публициста, энергетический кризис, а именно так можно назвать сегодняшний рост цен на электричество, газ и моторное топливо, требует от государства срочных и решительных действий. Он перечислил возможные меры.

«Прежде всего, необходимо резко снизить, если не отменить вообще, акцизы на перечисленные выше товары и услуги. Это позволит смягчить ситуацию с ростом цен, не позволив части населения вконец обнищать, а экономике — впасть в ступор», — заявил Чаплыгин.

Он продолжил перечисление: «Затем нужно снизить налог с оборота. До кризиса 2009 года он составлял в Эстонии 18, а не 20 процентов. Эта мера убережет потребителей от ценового шока, поскольку рост цен на энергоносители потянет за собой подорожание всех товаров и услуг».

По его мнению, необходимо также ввести льготное налогообложение на жизненно важные товары и услуги: отопление в жилищах, детские и медицинские товары, а также продукты питания. Такая система действует во многих странах и помогает прежде всего наименее обеспеченным людям, убежден публицист.

Кроме того, добавил Чаплыгин, нужно разработать систему компенсаций роста цен для малообеспеченных граждан. В противном случае растущие цены съедят их невысокие доходы, ввергнув беднейшую часть населения в окончательную нищету.

«И, наконец, в расходах эстонского государства есть на чём сэкономить без ущерба для экономики и народа. Военные расходы у нас составляют 740 миллионов евро, а административные 1,5 миллиарда в год. И это — повод для размышлений», — завершил свои размышления эстонский публицист.