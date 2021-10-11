Красногорск, 11 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 11 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 233 человека. Следом за Одинцово идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 157 человек. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 130 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2184 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 11 октября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.