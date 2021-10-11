Киев, 11 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали в аэропорту «Борисполь» Киева гражданина Латвии, мужчину средних лет. Об этом сообщил латвийский портал DELFI cо ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

stevepb Наркотики

Отмечается, что у задержанного в ходе досмотра в коробке с конфетами обнаружили около 0,5 килограмма тяжелых наркотиков. Коробка находилась в ручной клади.

Наркокурьера удалось задержать на основании полученной ранее оперативной информации. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну партии наркотиков.

Гражданине Латвии регулярно задерживаются в различных городах Европы с партиями наркотиков. Известны латвийские криминальные группировки, специализирующиеся на доставке наркотических веществ.

В 2019 году в Евросоюзе, благодаря сотрудничеству правоохранительных органов в Бельгии и Германии, был выявлен и разгромлен международный наркокартель, который занимался поставкой наркотических веществ из Южной Америки в Германию. Всего в ходе спецоперации полицейские задержали в Антверпене и Брюсселе 17 подозреваемых. Согласно материалам следствия, группировкой руководил 35-летний гражданин Латвии.