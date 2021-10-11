Таллин, , 17:01 — REGNUM Эстония 11 октября направила на литовско-белорусскую границу четвертую группу полицейского подразделения ESTPOL-5 в рамках ежемесячной ротации.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщило эстонское государственное телевидение ETV, в состав группы вошли 16 сотрудников Департамента полиции и погранохраны, которые были проинструктированы в Пайдеском отделении полиции (центральная Эстония).

Начиная с июля нынешнего года, литовско-белорусскую границу охраняли около десятка эстонских полицейских, но теперь группу решено увеличить до 16 человек. На месте будет работать беспилотный дрон, который обслуживают два специалиста, с собой полицейские возьмут двух служебных собак.

Как прокомментировал отправку подразделения в Литву руководитель отдела пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, с одной стороны, эстонские специалисты будут защищать общую границу Евросоюза от нелегальных мигрантов, а с другой стороны, эта командировка — возможность получить неоценимый опыт.