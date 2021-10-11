Баткен, Киргизия, 11 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. После решения проблемы с поливной водой в селе Жаны-Жер Баткенской области Киргизии появился новый жилмассив. Об этом сообщил 11 октября Turmush.

ИА REGNUM Вода

Работа по проведению поливной воды была сложной. При строительстве магистрального канала протяженностью 2 450 метров взорвали гору высотой 20 метров и длиной 250 метров. Так как канал пересекает три больших реки, на завершение горно-каменной части сооружения ушло четыре года, — рассказал аким Кадамжайского района Кутпидин Шакиров.

ИА REGNUM напоминает, что Европейский банк реконструкции и развития уже предоставил Киргизии €72 млн (6 млрд 522 млн рублей) на 24 проекта по улучшению водоснабжения и водоотведения. Также €115 млн (10 млрд 417 млн рублей) грантов на эти проекты выделили ЕС и Швейцария.

Читайте также: Европейский банк даст Киргизии €2,2 млн в кредит на развитие водоснабжения