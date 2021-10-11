Вологда, 11 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Вологодской области коечный фонд для лечения ковид-пациентов заполнен почти на 97%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с этим поручаю с завтрашнего дня открыть дополнительно 100 коек в Вологде в моногоспитале на Советском проспекте, 98. В итоге их станет 910. На 50 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией станет больше в медсанчасти «Северсталь» в Череповце — количество мест вырастет до 1000. Таким образом, всего в регионе будет открыто 1990 коек», — отметил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне рекордной смертности от ковида идет сбор подписей против вакцинации.