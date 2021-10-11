Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В окружении президента России поддерживается эффективный контроль эпидемической обстановки. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконфереции.

ИА REGNUM Путин

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"Не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Всё хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее — ничего страшного не происходит», — заявил Путин.

Обеспокоенность кашлем Путина на совещании по сельскому хозяйству высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Вы на совещании слегка подкашливали, мы все заволновались, у нас на следующей неделе международный женский форум, мы вас очень ждём», — указала она.

Напомним, что Евразийский женский форум пройдет уже 13−15 октября.