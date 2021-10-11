Нижний Новгород, 11 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему сотруднику частной охранной фирмы, застрелившему своего коллегу, передаёт региональное управление Следственного комитета сегодня, 11 октября.

Maxpixel.freegreatpicture.com Выстрел

По версии гособвинения, 51-летний охранник практиковался в отражении условного нападения на охраняемый груз и выстрелил из пистолета в сторону служебной машины, не убедившись заранее в безопасности своих действий.

А в момент выстрела из-за открытой двери автомобиля вышел инкассатор и оказался на линии огня. От полученного ранения 23-летний мужчина скончался на месте.

В итоге суд признал сотрудника охранной организации виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили его к полутора годам ограничения свободы.