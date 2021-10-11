Кишинёв, 11 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Перспективы подписания Молдавией досрочного контракта с Газпромом обсудил в ходе поездки в Санкт-Петербург министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну с главой «Газпром экспорта» Еленой Бурмистровой, сообщил чиновник 11 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Спыну «Мы обсудили с ней вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнём переговоры с Газпромом, чтобы составить рабочий план».

Он добавил, что на переговорах сказал Бурмистровой, что предлагаемая Москвой цена на газ«нереалистична, является неоправданной для Молдавии». Молдавский министр попросил Газпром продлить контракт «на условиях 2019 года».