Москва, 11 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Самыми дорогостоящими артистами на частных мероприятиях являются телеведущие Максим Галкин, Ксения Собчак и Иван Ургант, а также исполнители Моргенштерн, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Стас Михайлов. Об этом 11 октября пишет издание «Рамблер».

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звезды

По данным СМИ, за выступление на частном мероприятии российские звёзды потребуют гонорар в размере 5−7 млн рублей. Стоимость участия в торжестве группы «Руки Вверх!», дуэта Artik & Asti, исполнителей Леонида Агутина, Димы Билана, а также Zivert или Клавы Коки оценивается в 3−5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым высокооплачиваемым мировым артистом 2020 года стала певица Тейлор Свифт с доходом в $23,8 млн. Вторую строчку списка занял рэпер Post Malone ($23,2 млн), а третью — исполнительница Селин Дион ($17,5 млн).