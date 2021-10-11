Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трампраскритиковал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнеллаза то, что он пошел на компромис с демократами и согласился поднать потолок госдолга страны, сообщает 11 октября CNN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В субботу, 9 октбря, Трамп обрушися на главного республиканца в Вашингтоне Макконнела. Свое мнение он высказал по штате Айова, где проходила стреча политика с республиканцами.

«Подумать только, 11 республиканцев согласились на продление. Во главе с Митчем Макконнеллом, вы можете в это поверить? И знаете, что это дает? Это дает демократам больше времени, два месяца, дает им больше времени, чтобы решить ситуацию. Теперь у них есть еще два месяца, чтобы придумать, как нас надуть, хорошо», — сказал Трамп о сделке по госдолгу.

Напомним, что сделка между лидером меньшинства Митчем Макконнеллом и лидером большинства Чаком Шумером предусматривает увеличение потолка госдолга США на $480 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США разразился невиданный кризис. Парламент не смог договориться об очередном, 79-м повышении предела госдолга Соединённых Штатов из-за раскола в стане демократов, которые владеют большинством в обеих палатах.