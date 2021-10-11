Бишкек, 11 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Бишкеке муж роженицы избил и пытался задушить водителя скорой помощи. В это время сама женщина кидала в бригаду камни, об этом сообщил 11 октября ИА «Апрель».

Нападение

Вызов поступил 9 октября примерно в 14:25, бригада медиков отправилась помогать 42-летней женщине у которой были пятые роды. Скорая добралась до пациентки в течение получаса — это была единственная свободная бригада.

«Когда машина скорой приехала, муж кинулся на водителя из-за того, что долго ехали. Сотрудники пытались объяснить, что ехали издалека. Однако муж пациентки зажал голову водителям в двери и пытался задушить. Затем начал избивать. Госпитализировать женщину не удалось, в итоге они с мужем уехали в роддом на такси. Водитель скорой в больнице с сотрясением мозга и различными травмами, а заявление уже лежит в милиции, мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу», — рассказал заместитель главврача центра экстренной медицинской помощи Егор Борисов.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня 2020 замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев заявил: «В Киргизии не хватает машин скорой помощи, поэтому родственники могут самостоятельно доставлять в больницу пациентов».