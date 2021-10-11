Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Ростовской области ещё два многоквартирных дома будут вычеркнуты из списка долгостроев. Такое решение принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Строительство двух многоквартирных домов будет завершено на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону и улице Мира в Аксае. Из областной казны необходимо выделить на эти цели 27,6 млн рублей. В результате будут восстановлены права 185 обманутых дольщиков.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с начала 2021 года из реестра обманутых дольщиков вычеркнуто 1 тыс. 807 фамилий.