Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Федеральная научно-техническая программа в сфере сельского хозяйства принесла значительные результаты. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Mike Connolly Сельское хозяйство КНДР

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«Реализуются три подпрограммы: по селекции семеноводства картофеля, сахарной свеклы и отечественному кроссу мясных кур. Результаты ФНТП всё активнее применяются в субъектах: в частности, в Воронежской, Московской, Ленинградской, Самарской, Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Республиках Северная Осетия и Чувашия», — заявил Патрушев.

«Отдельно скажу, что два сорта картофеля, полученных в рамках ФНТП, продемонстрировали урожайность более чем в два раза выше среднего показателя. Массовое тиражирования данных сортов планируется уже со следующего года», — указал он.