Пермь, 11 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Ученики Пермского машиностроительного колледжа 11 октября отправлены на дистанционное обучение, а в учреждении дежурят правоохранители. Причиной стало готовящееся вооруженное нападение, сообщает портал permnews.ru с ссылкой на собственный источник.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Силовики

По данным информресурса, теракт готовился учеником колледжа. Об этом стало известно силовикам.

В УМВД по региону отметили, что не располагают информацией по данному поводу. При этом в минобре сказали, что правоохранители проводят в колледже проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории пермского вуза студент открыл стрельбу, убито шесть человек, ранения и травмы получили более 40 граждан.