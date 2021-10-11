Красногорск, 11 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 11 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2184 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 158 случаев больше аналогичного показателя 10 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2026 человек, а днем ранее — у 1689 жителей Подмосковья.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 29 409 случаев заражения коронавирусом.