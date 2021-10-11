Махачкала, 11 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Махачкале учащиеся одной из средних школ избили оператора, снимавшего репортаж о ранее произошедшем в учреждении убийстве одного из учеников, сообщает 11 октября телеканал РЕН ТВ.

Pixabay.com Кровавая поножовщина

Учащиеся, которым не понравилось, что их снимают на видеокамеру, нанесли оператору многочисленные побои, с которыми мужчина был госпитализирован.

Потерпевший отказался писать заявление в полицию.

По информации телеканала, ранее в этот день в той же школе один из учеников в ходе драки ударил ножом своего сверстника. Позднее раненый школьник умер в больнице.