В Махачкале школьники избили оператора, снимавшего репортаж о поножовщине
Махачкала, 11 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Махачкале учащиеся одной из средних школ избили оператора, снимавшего репортаж о ранее произошедшем в учреждении убийстве одного из учеников, сообщает 11 октября телеканал РЕН ТВ.
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Кровавая поножовщина
Учащиеся, которым не понравилось, что их снимают на видеокамеру, нанесли оператору многочисленные побои, с которыми мужчина был госпитализирован.
Потерпевший отказался писать заявление в полицию.
По информации телеканала, ранее в этот день в той же школе один из учеников в ходе драки ударил ножом своего сверстника. Позднее раненый школьник умер в больнице.