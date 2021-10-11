Нижний Тагил, Свердловская область, 11 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области идёт доследственная проверка по факту нападения шимпанзе на пятилетнего мальчика. Об этом 11 октября сообщает областное управление СКР.

Шимпанзе

Как отмечает старший помощник руководителя управления Александр Шульга, проверка проводится на предмет возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в местном цирке 9 октября во время представления. Шимпанзе выбежала в зрительный зал и причинила ребёнку травму ноги.