Нижний Новгород, 11 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Необычный опрос среди жителей Нижегородской области провели исследователи развлекательной сети «Фотострана». У людей спрашивали о самом удивительном событии в их жизни. О результатах исследования написали нижегородские СМИ 11 октября.

Цитата из к/ф «Инопланетянин». реж. Стивен Спилберг. 1982. США Разумное инопланетное существо

57% опрошенных сообщили, что им запомнились «сбывшиеся астрологические предсказания или гадания». Еще 12% самым запоминающимся явлением назвали двойную или тройную радугу.

«8% респондентов считают, что видели призраков. Это настолько шокировало нижегородцев, что они выделяют это событие как самое удивительное. 3% опрошенных заявили, что видели НЛО. Именно встреча или видение инопланетных созданий было для них самым необычным явлением в жизни», — пишет NewsNN.ru со ссылкой на опрос.

Остальные 30% опрошенных сказали, что с ними пока не случалось ничего необыкновенного.