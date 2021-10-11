Москва, 11 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Экстремальная жара, которая наблюдалась летом 2021 года, имеет признаки антропогенного изменения климата. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос информационного агентства о причинах жаркой погоды летом 2021 года. Пресс-служба ссылается на заключение экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

В Росгидромете сообщили, что лето 2021 года стало самым жарким в истории США и в Северной Африки, повторило рекордную температуру в Китае, вошло в первую тройку самых жарких в Европе и в первую пятерку — в Канаде, где в Британской Колумбии была зарегистрирована невероятная температура в 49,6 °C.

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входят ведущие учёные-климатологи Росгидромета «Изменение климата, 2021 год: Физическая научная основа» утверждается, что волны тепла будут иметь большую повторяемость, продолжительность и интенсивность, чем ранее.