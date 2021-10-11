Москва, 11 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Положительное сальдо торгового баланса России в январе-сентябре 2021 года составило $124,5 млрд, увеличившись на $55,7 млрд, или в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 октября пресс-служба Банка России.

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В комментарии регулятора указывается, что увеличение показателя произошло «за счёт роста экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках».

При этом отмечается, что рост товарного импорта за отчётный период лишь отчасти компенсировал данный прирост экспорта.

Напомним, за 2020 год положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 45,9% и составило $89,4 млрд.