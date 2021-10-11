Карши, Узбекистан, 11 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Кашкадарьинской области Узбекистана в ближайшие пять лет планируется повысить уровень обеспеченности чистой питьевой водой с 47 до 80 процентов, сообщает 11 октября пресс-служба президента Узбекистана.

Вода

«За этот период также будут отремонтированы 60 километров автомобильной трассы «Ташкент-Термез» и внутренние дороги», — говорится в сообщении.

Кроме того, в области будут построены массивы «Новый Узбекистан», включающие жилье, промышленные предприятия и социальную инфраструктуру.