Бишкек, 11 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Индийские власти планируют предоставить правительству Киргизии грантовую помощь на социально значимые проекты с быстрой отдачей — до $1,5 млн (108 млн рублей) на каждый. Об этом стало известно в ходе встречи министров иностранных дел Руслана Казакбаева и Субраманьяма Джайшанкара сегодня, 11 октября.

murthysnraj Индия

Реализовываться такие проекты будут в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и торговли.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о том, что правительство Индии выделит властям Киргизии $200 млн (около 14,4 млрд рублей) в качестве кредита на льготных условиях.

Читайте также: Государственный долг Киргизии превышает $4,9 млрд