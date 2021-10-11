Салехард, 11 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 22 случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 11 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 110 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 октября 51 626 заражений коронавирусом. Выздоровел 49 501 человек, 707 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).