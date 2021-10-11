Бишкек, 11 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Популярный в Киргизии проповедник Озубек ажы Чотонов раскритиковал киргизстанских чемпионок мира по борьбе Айсулуу Тыныбекову и Мээрим Жуманазарову за «излишне откровенную» спортивную форму, в которой они выступают на соревнованиях, передают «Vesti.kg».

Молитва. Мусульмане

»Полураздетые выходят, их окорочка и фигуру видит весь мир. Так не пойдет. Надо что, сразу показывать всё, как только обещают медальку?», — возмутился известный богослов.

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При этом Чотонов упрекнул спортсменок за то, что их достижения не влияют ни на тарифы на коммунальные услуги, ни на качество автомобильных дорог, ни на размер зарплат в стране.

«Я, например, ради киргизов стал многодетным, трудился не покладая рук, сделал большой вклад в нравственность», — подчеркнул киргизский проповедник.Читайте также: Эксперты отмечают усиление исламского фактора в политике Киргизии