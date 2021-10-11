Красногорск, 11 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией продолжает вестись в Подмосковье. Об этом 11 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах», — приведены в сообщении слова зампреда правительства — министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тыс. литров плазмы крови, способной помочь пациентам с COVID-19. В общей сложности плазму с антителами получили более 1,3 тыс. человек — в основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.