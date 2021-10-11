Карши, Узбекистан, 11 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил свои планы по инвестициям и экспорту в Кашкадарьинской области, сообщает 11 октября пресс-служба главы государства.

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Подчеркнуто, что в течение ближайших пяти лет в отраслях промышленности будет реализовано более двух тысяч проектов на сумму около десяти миллиардов долларов.

«В частности, планируется организовать новый химический кластер и реализовать в нем 12 проектов на общую сумму $2,7 млрд», — говорится в сообщении.

Также, в области планируется открытие текстильных предприятий.

«В сфере строительных материалов намечено осуществить 430 проектов на сумму $740 млн, в пищевой промышленности — 185 проектов на $320 млн», — отмечает пресс-служба.

В целом, отмечается в документе, на экономическое и социальное развитие Кашкадарьинской области в ближайшие пять лет из государственного бюджета будет выделено 60 триллионов сумов (один доллар — 10 650 сумов).