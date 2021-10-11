Ново-Огарево, Московская область, , 16:28 — REGNUM В горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции, и с этой целью нужно наладить тесный диалог с агрохолдингами, фермерами и научными заведениями. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Аграрии наращивают темпы весенней посевной Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

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«Разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий, причём разного уровня — я бы здесь не давал предпочтение только нашим крупным сельхозпредприятиям», — заявил Путин.

«Нужно посоветоваться и с фермерами по различным направлениям деятельности, что для них важно по различным направлениям подготовки кадров, с нашими основными научными, учебными заведениями. Внести соответствующие изменения для того, чтобы отрасль получала специалистов самого высокого мирового уровня», — указал он.

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