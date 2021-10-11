Москва, 11 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Росси») призвал быть предельно аккуратными с внедрением цифровых решений в сферу образования.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный стенд

«Потенциальные выгоды здесь так же велики, как и возможные риски. Убежден, что здесь, как и с вакцинацией, не должно быть никакого давления. Те, кто не хочет пользоваться электронным аттестатом, должен иметь право отказаться от него», — рассуждает Толстой в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что когда-то пилотным проектом был и ЕГЭ.

«Мы не имеем права наступать на те же грабли и подвергать детей новым рискам. Утечек данных или каких-либо иных проблем с новым форматом аттестатов общество не простит», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России приступают к реализации пилотного проекта по формированию в электронном формате документов о среднем общем образовании, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Аттестат, созданный в Едином реестре цифровых документов об образовании, будет доступен через личный кабинет на портале государственных услуг. В него войдет вся информация об образовании выпускника, как и в бумажном документе. Вуз заверит данные электронной подписью.