Якутск, 11 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Средняя температура лета 2021 года оказалась самой высокой на азиатской территории страны, а нормы летних температур оказались превышены в Якутии на 2−3°. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росгидромета на запрос информационного агентства о связи аномальной жары и лесных пожаров в Якутии.

14.mchs.gov.ru Лесные пожары в Якутии

Специалисты Росгидромета пришли к выводу, что «следствием потепления климата является стационирование антициклонов в умеренных и высоких широтах» — то есть на территории России и её севера.

Метеорологи сообщили: «Пожароопасная обстановка в лесах возникает при сухой и жаркой погоде. Опасность нарастает с увеличением продолжительности такого периода. В этом году действительно фиксировалась жаркая погода, когда температурные аномалии заметно превышали норму и отмечался дефицит осадков».

Ещё одним ключевым фактором возникновения лесных пожаров, по мнению метеорологов, является наличие сухой массы растений и наличие источника огня: «На возгорание массы растений влияют также видовой состав лесной экосистемы, возраст, санитарное состояние древостоя и другие. Причиной возникновения пожара могут быть разные факторы, прежде всего неосторожное обращение с огнем людей, посещающих лес с хозяйственной или рекреационной целями».