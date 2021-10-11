Адамовский район, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Адамовский райсуд Оренбургской области 11 сентября рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для фигурантки резонансного дела о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем. Женщина отправлена под домашний арест до 10 декабря 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

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Оренбурженка обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Она продавала поддельную спиртосодержащую продукцию из дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в восточном Оренбуржье зафиксирована массовая гибель людей от алкоголя, который содержит метиловый спирт. Среди пострадавших 64 человек, из них 34 оренбуржца умерли. По громкому делу задержаны 15 человек. Ранее (9−10 октября) под стражу взяты восемь фигурантов.

11 октября идет процесс по избранию меры пресечения в отношении задержанных в Кувандыкском райсуде и Советском райсуде Орска. В Орске в одном случае объявлен перерыв до приезда переводчика.